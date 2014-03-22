Koch mit! Oliver vom 22.03.2014Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 22.03.2014: Koch mit! Oliver vom 22.03.2014
26 Min.Folge vom 22.03.2014Ab 6
Nicht 15 Minuten, nicht 10 Minuten, nein, in sieben Minuten soll Spitzenkoch Oliver Hoffinger heute traditionelle Speisen zubereiten. Sein schlimmster Feind: die Zeit. Wird er es schaffen, ein Spinatschaumsüppchen, einen schnellen Schweinsbraten oder Südtiroler Apfelküchle zu kochen?
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Altersfreigabe:
6
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