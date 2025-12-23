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Kochkultur

Kochkultur: Der Heilige Abend

ORF IIIStaffel 1Folge 4vom 23.12.2025
Kochkultur: Der Heilige Abend

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Kochkultur

Folge 4: Kochkultur: Der Heilige Abend

20 Min.Folge vom 23.12.2025

"Kochkultur" bringt Genuss und Wissen in die Küche. Köchin Hanni Koerner und der auf pannonische Küche spezialisierte Jorgos Kostomiris zeigen ihre ganz persönlichen Versionen eines Weihnachtsmenüs. Auf dem Speiseplan stehen: - Gedämpfter Heilbutt auf Belugalinsengemüse - Erdäpfelsalat mit Bauernhendlbrust - Feines Maroniparfait mit Beerenragout Bildquelle: ORF/ORF III

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