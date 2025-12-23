Kochkultur: Der Heilige AbendJetzt kostenlos streamen
Kochkultur
Folge 4: Kochkultur: Der Heilige Abend
20 Min.Folge vom 23.12.2025
"Kochkultur" bringt Genuss und Wissen in die Küche. Köchin Hanni Koerner und der auf pannonische Küche spezialisierte Jorgos Kostomiris zeigen ihre ganz persönlichen Versionen eines Weihnachtsmenüs. Auf dem Speiseplan stehen: - Gedämpfter Heilbutt auf Belugalinsengemüse - Erdäpfelsalat mit Bauernhendlbrust - Feines Maroniparfait mit Beerenragout Bildquelle: ORF/ORF III
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