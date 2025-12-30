Kochkultur: Silvester - Feiern zum JahreswechselJetzt kostenlos streamen
Kochkultur
Folge 6: Kochkultur: Silvester - Feiern zum Jahreswechsel
"Kochkultur“ bringt Ihnen Genuss und Wissen in die Küche. Hanni Koerner, eine Köchin mit internationalem Flair und Jorgos Kostomiris, ein Experte der regionalen, pannonischen Küche zeigen Ihnen genussvolle Gerichte und ihre persönlichen Versionen eines prachtvollen Weihnachtsmenüs. Kulinarische Gegensätze, die sich wundervoll ergänzen und dazu viel Wissenswertes rund ums Thema Kochen erwarten Sie in dieser ORFIII-Kochshow. Unsere Köche präsentieren ihnen zum Jahreswechsel ein Silvesterbuffet der besonderen Art. Hanni fertigt traumhaftes Fingerfood á la Schinkenkipferl, Quiche und Wraps. Jorgo kredenzt eine pannonische Pasta im Glas und versüßt uns den letzten Tag des Jahres mit einem Schokokuchen mit Safranhonig. Bildquelle: ORF/ORF III
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick