Kochkultur: Silvester - Feiern zum Jahreswechsel

ORF IIIStaffel 1Folge 6vom 30.12.2025
19 Min.Folge vom 30.12.2025

"Kochkultur“ bringt Ihnen Genuss und Wissen in die Küche. Hanni Koerner, eine Köchin mit internationalem Flair und Jorgos Kostomiris, ein Experte der regionalen, pannonischen Küche zeigen Ihnen genussvolle Gerichte und ihre persönlichen Versionen eines prachtvollen Weihnachtsmenüs. Kulinarische Gegensätze, die sich wundervoll ergänzen und dazu viel Wissenswertes rund ums Thema Kochen erwarten Sie in dieser ORFIII-Kochshow. Unsere Köche präsentieren ihnen zum Jahreswechsel ein Silvesterbuffet der besonderen Art. Hanni fertigt traumhaftes Fingerfood á la Schinkenkipferl, Quiche und Wraps. Jorgo kredenzt eine pannonische Pasta im Glas und versüßt uns den letzten Tag des Jahres mit einem Schokokuchen mit Safranhonig. Bildquelle: ORF/ORF III

ORF III
