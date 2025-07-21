Kochroulette
Folge 24: Kochroulette
24 Min.Folge vom 21.07.2025
Rezepte von A-Z, das ist Kochroulette. Jede Sendung steht unter dem Motto eines Buchstabens. Passend zu diesem Buchstaben und passend zur Saison kochen die besten Köche und Köchinnen des Landes ihre Gerichte. Zwei Gerichte passend zum Buchstaben E: - Einkorn-Couscous mit Edamame - Eis-Pralinen
