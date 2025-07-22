Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 25vom 22.07.2025
Folge 25: Kochroulette

25 Min.Folge vom 22.07.2025

Passend zu diesem Buchstaben und passend zur Saison kochen die besten Köche und Köchinnen des Landes ihre Gerichte. In jeder Sendung gibt es somit zwei exklusive Rezepte. Folgende Gerichte werden zubereitet: Streuselkuchen mit Zwetschken und Marzipan sowie Steinpilz-Risotto-Bällchen. Bildquelle: ORF/Interspot Film

ORF2
