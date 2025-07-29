Kochroulette
Folge 30: Kochroulette
25 Min.Folge vom 29.07.2025
Rezepte von A-Z, das ist Kochroulette. Diese Sendung steht unter dem Motto des Buchstabens Z: Richard Rauch von "Geschwister Rauch" aus der Steiermark zeigt Paradeiser überbacken, Kräuterpesto und Ciabatta. Andreas Döllerer aus Golling serviert Panna Cotta mit Ribiseln, Joghurt und Kräutern. Bildquelle: ORF/Interspot Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kochroulette
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0