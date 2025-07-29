Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kochroulette

Kochroulette

ORF2Staffel 1Folge 30vom 29.07.2025
Kochroulette

KochrouletteJetzt kostenlos streamen

Kochroulette

Folge 30: Kochroulette

25 Min.Folge vom 29.07.2025

Rezepte von A-Z, das ist Kochroulette. Diese Sendung steht unter dem Motto des Buchstabens Z: Richard Rauch von "Geschwister Rauch" aus der Steiermark zeigt Paradeiser überbacken, Kräuterpesto und Ciabatta. Andreas Döllerer aus Golling serviert Panna Cotta mit Ribiseln, Joghurt und Kräutern. Bildquelle: ORF/Interspot Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kochroulette
ORF2
Kochroulette

Kochroulette

Alle 1 Staffeln und Folgen