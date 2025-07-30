Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 31vom 30.07.2025
Folge 31: Kochroulette

25 Min.Folge vom 30.07.2025

Rezepte von A-Z, das ist Kochroulette. Jede Sendung steht unter dem Motto eines Buchstabens. Passend zu diesem Buchstaben und passend zur Saison kochen die besten Köche und Köchinnen des Landes ihre Gerichte. In jeder Sendung gibt es somit zwei exklusive Rezepte. Lisl Wagner-Bacher bereitet regierte Eierschwammerlsuppe und Eveline Wild zaubert eine Erdbeer-Tiramisu-Terrine. Bildquelle: ORF/Interspot Film

ORF2
