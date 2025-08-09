Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 33vom 09.08.2025
25 Min.Folge vom 09.08.2025

Jede Sendung steht unter dem Motto eines Buchstabens. Passend zu diesem Buchstaben und passend zur Saison kochen die besten Köche und Köchinnen des Landes ihre Gerichte. In dieser Ausgabe von Kochroulette werden passend zum Buchstaben S folgende Gerichte serviert Saibling, scharfe Gewürzbutter und Rotkraut-Ribisel Fond von Richard Rauch und Sauerrahmschmarrn nach Lisl Wagner Bacher. Bildquelle: ORF/Interspot Film

ORF2
