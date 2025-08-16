Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 34vom 16.08.2025
Folge 34: Kochroulette

25 Min.Folge vom 16.08.2025

Rezepte von A-Z, das ist Kochroulette. Jede Sendung steht unter dem Motto eines Buchstabens. Passend zu diesem Buchstaben und passend zur Saison kochen die besten Köche und Köchinnen des Landes ihre Gerichte. In jeder Sendung gibt es somit zwei exklusive Rezepte. Es stehen ein vegetarisches und ein süßes Gericht auf dem Speiseplan passend zum Buchstaben G: Paul Ivić kocht gefüllte Rösti mit Kümmel-Karotten & Sauerrahm Lukas Nagl bereitet Grießknödel mit Butterbrösel und Rumtopfbeeren Bildquelle: ORF/Interspot Film

ORF2
