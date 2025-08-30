Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 36vom 30.08.2025
Folge 36: Kochroulette

25 Min.Folge vom 30.08.2025

Rezepte von A-Z, das ist Kochroulette. Jede Sendung steht unter dem Motto eines Buchstabens. Passend zu diesem Buchstaben und passend zur Saison kochen die besten Köche und Köchinnen des Landes ihre Gerichte. In jeder Sendung gibt es somit zwei exklusive Rezepte. Diesmal stehen ein vegetarisches und ein Fisch-Gericht auf dem Speiseplan - zwei Gerichte passend zum Buchstaben Z: - Hannes Müller: Zander in der Schwarzbrotkruste, Rote Rüben, Kren - Paul Ivic: Zucchini-Erdäpfel-Taschen Bildquelle: ORF/Interspot Film

