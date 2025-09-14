Kochroulette
Folge 38: Kochroulette
25 Min.Folge vom 14.09.2025
Passend zu diesem Buchstaben kochen die besten Köche und Köchinnen des Landes ihre Gerichte. In jeder Sendung gibt es somit zwei exklusive Rezepte. Heute gibt es zwei Gerichte zum Buchstaben M: Die Gerichte: -Morcheln mit Kochsalat, Kaffee und Eigelb -Malagamousse mit Schokoladenespuma Bildquelle: ORF/Interspot Film
Kochroulette
Altersfreigabe:
0