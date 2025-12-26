Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Königliche Gärten - Schloss Schönbrunn

Königliche Gärten - Schloss Schönbrunn

ORF2Staffel 1Folge 1vom 26.12.2025
Königliche Gärten - Schloss Schönbrunn

Königliche Gärten - Schloss SchönbrunnJetzt kostenlos streamen

Königliche Gärten - Schloss Schönbrunn

Folge 1: Königliche Gärten - Schloss Schönbrunn

52 Min.Folge vom 26.12.2025

Der Schlossgarten Schönbrunn - einst kaiserliches Jagdrevier, heute Weltkulturerbe. Barocke Visionen, höfische Repräsentation und botanische Vielfalt prägen diesen unverwechselbaren Ort in Wien. Hinter prachtvollen Alleen und kunstvollen Ornamenten eröffnet sich ein Ort voller Geschichten: Pflanzensammlungen, musikalische Darbietungen und private kaiserliche Rückzugsräume machten den Schönbrunner Garten zu einem Schauplatz imperialer Selbstdarstellung. Bildquelle: ORF/Gernot Stadler Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Königliche Gärten - Schloss Schönbrunn
ORF2
Königliche Gärten - Schloss Schönbrunn

Königliche Gärten - Schloss Schönbrunn

Alle 1 Staffeln und Folgen