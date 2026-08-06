Die Hüter des KönigreichsJetzt kostenlos streamen
Königreich
Folge 6: Die Hüter des Königreichs
48 Min.Folge vom 06.08.2026
Ein Blick hinter die Kulissen der spektakulären Tiergeschichten im Nsefu-Gebiet: Wie sichern Wissenschaftler, Ranger und Filmemacher mit modernster Technik und großem Engagement das Überleben von Löwen, Wildhunden, Hyänen und Leoparden? Und welche Herausforderungen müssen Mensch und Tier in dieser einzigartigen Wildnis meistern?
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