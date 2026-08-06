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Königreich

Die Hüter des Königreichs

ServusTVStaffel 1Folge 6vom 06.08.2026
Die Hüter des Königreichs

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Folge 6: Die Hüter des Königreichs

48 Min.Folge vom 06.08.2026

Ein Blick hinter die Kulissen der spektakulären Tiergeschichten im Nsefu-Gebiet: Wie sichern Wissenschaftler, Ranger und Filmemacher mit modernster Technik und großem Engagement das Überleben von Löwen, Wildhunden, Hyänen und Leoparden? Und welche Herausforderungen müssen Mensch und Tier in dieser einzigartigen Wildnis meistern?

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