Von den Alpen nach TurinJetzt kostenlos streamen
Köstliches Piemont
Folge 1: Von den Alpen nach Turin
47 Min.Folge vom 13.01.2026
Zwischen der östlichen Grenze Frankreichs und der ligurischen Küste erstreckt sich der vielleicht letzte Geheimtipp Italiens: das Piemont! Europas unbekanntes Schlemmerland! Auf etwa 25.000 Quadratkilometern verteilt, bietet das Piemont eine abwechslungsreiche Kulisse mit Alpenspitzen und Flachland, weinbedeckten Hügelketten, Nationalparks und Seenlandschafen – und mit vorzüglichem Essen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Köstliches Piemont
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0