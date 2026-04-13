Kommissar Rex (2/6): Laib und LebenJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 24: Kommissar Rex (2/6): Laib und Leben
Ein toter Bäcker, viele Verdächtige: Rex sucht die Wahrheit in einem Dorf voller geheimnisvoller Motive. In der Backstube wird der Bäcker Hans Schlager frühmorgens von seinem Sohn tot im Ofen entdeckt. Schnell zeigt sich, dass der streitlustige Bäcker zahlreiche Feinde hatte. Mehrere Nachbarn geraten ins Visier der Ermittler, darunter ein Buchhändler und eine Apothekerin. Während Max und Felix die Verdächtigen befragen, stößt Kommissar Rex auf entscheidende Spuren und bringt Licht in den rätselhaften Mordfall. Besetzung: Maximilian Brückner (Chefinspektor Max Steiner) Ferdinand Seebacher (Inspektor Felix Burger) Doris Golpashin (Majorin Evelyn Leitner) Alfred Dorfer (Dr. Tom Wippler, Pathologe) Sophie Borchhardt (Anna Lang) Marie Burchard (Sarah Lang) Martin Leutgeb (Hans Schlager) Dominic Marcus Singer (Manuel Schlager) Katja Lechthaler (Elisabeth Prinz) Paul Matic (Jakob Hölzl) Michael Edlinger (Christian Schilling) Tamara Romera Ginés (Clara Morales) Juergen Maurer (Christoph Draeger) Regie: Andreas Kopriva Drehbuch: Marcel Kawentel, Timo Lombeck Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick