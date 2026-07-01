Kult-Serie "Kommissar Rex" (8/15): SisiJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 29: Kult-Serie "Kommissar Rex" (8/15): Sisi
Eine geheimnisvolle Frau, deren Aussehen und Aufmachung dem von Kaiserin Elisabeth ähneln, fährt nachts in einem Fiaker durch Wien – nicht lange Zeit später wird der Kutscher ermordet aufgefunden. Brandtner rätselt mit seinem Team über die Identität und das Motiv der Frau. Darüber hinaus entdeckt Rex einen Hinweis, der sie auf eine erste Spur führt. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Graf) Marion Mitterhammer (Marion "Sisi" Gruber) Ulla Weigerstorfer (Evelyn Hirsch) Regie: Hans Werner Drehbuch: Peter Hajek und Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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