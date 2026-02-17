Kommissar Rex (11/14): Tödliche TeddysJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 11: Kommissar Rex (11/14): Tödliche Teddys
In der Auslage eines Spielwarengeschäftes explodiert eine Bombe, die in einem Teddybären versteckt war. Da es sich bereits um den zweiten Anschlag innerhalb kurzer Zeit handelt, vermutet Moser den Täter bei der Erzeugerfirma der Teddybären. Tatsächlich haben dort mehrere Mitarbeiter ausreichend Motive, der Firma schaden zu wollen. Auf der Jagd nach dem Täter geraten Moser und Rex in tödliche Gefahr. Eine dritte Bombe droht in die Luft zu gehen. Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Nina Franoszek (Diana Neuwirth) Tony Slama (Paul Steger) Pepi Griesser (Gerhard Böck) Elisabeth Osterberger (Gerda Schütz) Buch: Peter Hajek und Peter Moser Regie: Bodo Fürneisen Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
