Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Kommissar Rex (12/14): Unter den Straßen von Wien

ORF2Staffel 1Folge 13vom 18.02.2026
Kommissar Rex (12/14): Unter den Straßen von Wien

Kommissar Rex (12/14): Unter den Straßen von WienJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 13: Kommissar Rex (12/14): Unter den Straßen von Wien

47 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Der Steinmetz Franz Nemec raubt mit Komplize Gruber auf dem Wiener Zentralfriedhof Gräber aus. Im Auftrag eines Antiquitätenhändlers stiehlt er den Kopf Beethovens aus der Gruft. Kurz darauf wird Nemec erschlagen aufgefunden. Kommissar Moser streut über die Presse eine Falschmeldung über die Echtheit des gestohlenen Kopfes und löst damit eine riskante Jagd aus. Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Gesa Gross (Angelika Laudon) Alberto Gimignani (Bruni) Ernst Stankovski (Kronhauser) Dirk Martens (Strasser) Regie: Oliver Hirschbiegel Buch: Peter Hajek Peter Moser Bildquelle:

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
ORF2
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 1 Staffeln und Folgen