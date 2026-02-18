Kommissar Rex (12/14): Unter den Straßen von WienJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 13: Kommissar Rex (12/14): Unter den Straßen von Wien
Der Steinmetz Franz Nemec raubt mit Komplize Gruber auf dem Wiener Zentralfriedhof Gräber aus. Im Auftrag eines Antiquitätenhändlers stiehlt er den Kopf Beethovens aus der Gruft. Kurz darauf wird Nemec erschlagen aufgefunden. Kommissar Moser streut über die Presse eine Falschmeldung über die Echtheit des gestohlenen Kopfes und löst damit eine riskante Jagd aus. Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Gesa Gross (Angelika Laudon) Alberto Gimignani (Bruni) Ernst Stankovski (Kronhauser) Dirk Martens (Strasser) Regie: Oliver Hirschbiegel Buch: Peter Hajek Peter Moser Bildquelle:
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick