Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Kommissar Rex (4/14): Der Tod der alten Damen

ORF2Staffel 1Folge 21vom 12.02.2026
Kommissar Rex (4/14): Der Tod der alten Damen

Kommissar Rex (4/14): Der Tod der alten DamenJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 21: Kommissar Rex (4/14): Der Tod der alten Damen

46 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12

Alleinstehende ältere Damen verschwinden spurlos. Kommissar Moser entdeckt eine Verbindung: Alle waren Kundinnen desselben Feinkostgeschäfts mit Hauszustellungen. In einer Wohnung deutet alles auf ein Gewaltverbrechen hin. Während Rex mit einem Ball spielt, gewinnt er das Vertrauen eines Kindes. Der kleine Augenzeuge könnte der Schlüssel zur Aufklärung sein Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Ida Krottendorf (Elfriede Kopetzky) Gusti Wolf (Johanna Gebauer) Jane Tilden (Valerie Bernhard) Wolfgang Böck (Leopold Rameder) Thomas Morris (Herbert Schwarz) Buch: Peter Hajek und Peter Moser Regie: Oliver Hirschbiegel Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
ORF2
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 1 Staffeln und Folgen