Kommissar Rex (6/14): Die Tote von Schönbrunn

ORF2Staffel 1Folge 23vom 15.02.2026
Folge 23: Kommissar Rex (6/14): Die Tote von Schönbrunn

47 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12

Eine Frau wird, nur mit Mantel und Dessous bekleidet, im herbstlich-barocken Park des Schlosses Schönbrun tot aufgefunden. Sie hatte in Begleitung von Dr. Fuchs, einer mysteriösen Frau und dem Tierpfleger Franz Karasek den Park betreten. Nur durch Rex' ausgeprägten Geruchssinn und einen Trick Mosers kann der Mörder überführt werden. Besetzung: Tobias Moretti (Richard „Richie“ Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Buch: Peter Hajek und Peter Moser Regie: Detlef Rönfeldt Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

ORF2
