Kommissar Rex

Kommissar Rex (11/14): Tödliche Teddys

ORF2Staffel 1Folge 28vom 17.02.2026
46 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12

In der Auslage eines Spielwarengeschäftes explodiert eine Bombe, die in einem Teddybären versteckt war. Da es sich bereits um den zweiten Anschlag innerhalb kurzer Zeit handelt, vermutet Moser den Täter bei der Erzeugerfirma der Teddybären. Tatsächlich haben dort mehrere Mitarbeiter ausreichend Motive, der Firma schaden zu wollen. Auf der Jagd nach dem Täter geraten Moser und Rex in tödliche Gefahr. Eine dritte Bombe droht in die Luft zu gehen. Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Nina Franoszek (Diana Neuwirth) Tony Slama (Paul Steger) Pepi Griesser (Gerhard Böck) Elisabeth Osterberger (Gerda Schütz) Buch: Peter Hajek und Peter Moser Regie: Bodo Fürneisen Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

ORF2
