Kommissar Rex (4/14): Der Tod der alten Damen
Kommissar Rex
Folge 4: Kommissar Rex (4/14): Der Tod der alten Damen
Alleinstehende ältere Damen verschwinden spurlos. Kommissar Moser entdeckt eine Verbindung: Alle waren Kundinnen desselben Feinkostgeschäfts mit Hauszustellungen. In einer Wohnung deutet alles auf ein Gewaltverbrechen hin. Während Rex mit einem Ball spielt, gewinnt er das Vertrauen eines Kindes. Der kleine Augenzeuge könnte der Schlüssel zur Aufklärung sein Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Ida Krottendorf (Elfriede Kopetzky) Gusti Wolf (Johanna Gebauer) Jane Tilden (Valerie Bernhard) Wolfgang Böck (Leopold Rameder) Thomas Morris (Herbert Schwarz) Buch: Peter Hajek und Peter Moser Regie: Oliver Hirschbiegel Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
