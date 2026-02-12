Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex (5/14): Tanz auf dem Vulkan

ORF2Staffel 1Folge 5vom 12.02.2026
46 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12

Der flüchtige Häftling Borek wird von seinem Komplizen Kaschinski befreit. Plötzlich läuft alles aus dem Ruder. Bei dem Versuch, gestohlenes Plutonium außer Landes zu bringen, wird einer verletzt, der andere flieht und nimmt Geiseln in einer Ballettschule. Nur Rex und Kommissar Moser sind der Spur dicht auf den Fersen. Können sie die Lage rechtzeitig entschärfen? Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf), Henryk Ryszard Nolewajka (Borek) Grzegorz Emanuel (Kaschinski) Susanne Wilhelmina (Ballettlehrerin) Buch: Peter Hajek und Peter Moser Regie: Detlef Rönfeldt Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

