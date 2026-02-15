Kommissar Rex (6/14): Die Tote von SchönbrunnJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 6: Kommissar Rex (6/14): Die Tote von Schönbrunn
47 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
Eine Frau wird, nur mit Mantel und Dessous bekleidet, im herbstlich-barocken Park des Schlosses Schönbrun tot aufgefunden. Sie hatte in Begleitung von Dr. Fuchs, einer mysteriösen Frau und dem Tierpfleger Franz Karasek den Park betreten. Nur durch Rex' ausgeprägten Geruchssinn und einen Trick Mosers kann der Mörder überführt werden. Besetzung: Tobias Moretti (Richard „Richie“ Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Buch: Peter Hajek und Peter Moser Regie: Detlef Rönfeldt Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12GEWALT