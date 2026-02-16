Kommissar Rex (9/14): AmokJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 9: Kommissar Rex (9/14): Amok
Stefan Lanz gehört zu einer Gruppe von Yuppies, die sich regelmäßig auf einem Schloss in der Nähe von Wien zu Sexorgien trifft. Als er erfährt, dass er HIV-positiv ist, steht für ihn fest: Jemand aus diesem Kreis hat ihn infiziert. Kurz darauf muss sich Kommissar Moser mit zwei Toten beschäftigen, die auf einen Täter hinweisen. Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Gedeon Burkhard (Stefan Lanz) Anne Kasprik (Sylvia Hohenberg) Uwe Kröger (Paul Koblenz) Erika Deutinger (Schwester Erika) Anita Eberwein (Astrid Hirt) Buch: Peter Hajek und Peter Moser Regie: Bodo Fürneisen Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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