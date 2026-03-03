Kult-Serie "Kommissar Rex" (2/15): BlutspurenJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 2
Folge 2: Kult-Serie "Kommissar Rex" (2/15): Blutspuren
Ein Unbekannter hat sich allem Anschein nach vor einen Zug geworfen. Richie Moser und Rex finden in der Nähe des Bahndammes Hinweise, dass der Mann bereits vor dem Unglück tot war. Weder die Ehefrau, noch die Geliebte haben ein Alibi. Moser und Rex finden ein neues Zuhause am Stadtrand von Wien. Dieses dürfen sie aber erst beziehen, nachdem Rex den hundefeindlichen Vermieter vor einer Katastrophe rettet. Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie"Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Daniela Gaets (Dr. Sonja Koller) Dietrich Siegl (Walter Kunert) Georg Staudacher (Alexander Prinz) Christine Schuberth (Irene Neumann) Claudia Martini (Gerti Wallner) Regie: Udo Witte Buch: Peter Moser, Peter Hajek Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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