Kommissar Rex Staffel 2

ORF2Staffel 1Folge 31vom 19.02.2026
48 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12

Am Donauufer wird die achtjährige Sabine tot aufgefunden. Die einzige Zeugin, ein sechsjähriges Mädchen, steht unter Schock und befindet sich in einer Klinik. Während Kommissar Moser und Rex versuchen, ihr Vertrauen zu gewinnen, wird ein weiteres Mädchen entführt. Gleichzeitig sucht Moser ein neues Zuhause und lernt dabei eine junge Tierärztin kennen. Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie"Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Daniela Gaets (Dr. Sonja Koller) Alexandra Sommerfeld (Lotte Kovarik) Viktoria Canestrini (Birgit Baumgartner) Victor Gernot (Herr Baumgartner) Beate Jensen (Dr. Schiller) Regie: Udo Witte Buch: Peter Hajek Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

ORF2
