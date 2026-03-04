Kommissar Rex (4/15): Tödliche VerführungJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 2
Folge 34: Kommissar Rex (4/15): Tödliche Verführung
Der deutsche Tourist Bernd Holzmann wird tot aufgefunden, nachdem er den jungen Hubert Meixner zu sich eingeladen hatte. Moser verdächtigt ihn, doch Meixner hat ein wasserdichtes Alibi. Gleichzeitig bringt die attraktive Tierärztin Sonja Turbulenzen in Mosers Privatleben - sehr zum Missfallen von Rex. Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie"Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Daniela Gaets (Dr. Sonja Koller) Klaus Händl (Hubert Meixner) Michael König (Bernd Holzmann) Buch: Peter Hajek Peter Moser Regie: Wolfgang Dickmann Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
