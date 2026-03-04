Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex Staffel 2

Kommissar Rex (4/15): Tödliche Verführung

ORF2Staffel 1Folge 34vom 04.03.2026
Kommissar Rex (4/15): Tödliche Verführung

Kommissar Rex (4/15): Tödliche VerführungJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex Staffel 2

Folge 34: Kommissar Rex (4/15): Tödliche Verführung

47 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12

Der deutsche Tourist Bernd Holzmann wird tot aufgefunden, nachdem er den jungen Hubert Meixner zu sich eingeladen hatte. Moser verdächtigt ihn, doch Meixner hat ein wasserdichtes Alibi. Gleichzeitig bringt die attraktive Tierärztin Sonja Turbulenzen in Mosers Privatleben - sehr zum Missfallen von Rex. Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie"Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Daniela Gaets (Dr. Sonja Koller) Klaus Händl (Hubert Meixner) Michael König (Bernd Holzmann) Buch: Peter Hajek Peter Moser Regie: Wolfgang Dickmann Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex Staffel 2
ORF2
Kommissar Rex Staffel 2

Kommissar Rex Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen