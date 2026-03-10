Kommissar Rex (13/15): Drei Sekunden bis zum TodJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 2
Folge 43: Kommissar Rex (13/15): Drei Sekunden bis zum Tod
Der Besitzer zweier Gemüsestände am Naschmarkt wird erschossen. Bei den Ermittlungen kommt Kommissar Moser nicht weiter, denn die Marktleute reden nicht mit der Polizei. Als ein LKW-Fahrer erschlagen wird, tarnt sich Moser als Hilfsarbeiter und kommt so einer dubiosen Gruppe auf die Spur. Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie"Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Daniela Gaets (Dr. Sonja Koller) Agnieszka Wagner (Irina) Andrzej Musial (Palo) Gregor Seberg (Werner Gredl) Regie: Bodo Fürneisen Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
