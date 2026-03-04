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Kommissar Rex Staffel 2

Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/15): Der maskierte Tod

ORF2Staffel 1Folge 5vom 04.03.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/15): Der maskierte Tod

Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/15): Der maskierte TodJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex Staffel 2

Folge 5: Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/15): Der maskierte Tod

47 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12

In einem Kosmetiksalon in der Wiener Innenstadt stirbt eine Kundin während einer Gesichtsbehandlung. Der Gerichtsmediziner bestätigt: Mord. Der Verdacht richtet sich zunächst gegen die beste Freundin, die zur Tatzeit nebenan war. Auch Anwalt Dr. Baumann, der mit beiden Frauen liiert war, gerät ins Visier. Als Moser erkennt, dass das Opfer verwechselt wurde, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie"Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Daniela Gaets (Dr. Sonja Koller) Senta Berger (Karla Wilke) Mathias Kahler-Polagnoli (Sascha Wilke) Arthur Denberg (Dr. Baumann) Buch: Peter Hajek Peter Moser Regie: Hermann Zschoche Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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