Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/15): Der maskierte TodJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 2
Folge 5: Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/15): Der maskierte Tod
In einem Kosmetiksalon in der Wiener Innenstadt stirbt eine Kundin während einer Gesichtsbehandlung. Der Gerichtsmediziner bestätigt: Mord. Der Verdacht richtet sich zunächst gegen die beste Freundin, die zur Tatzeit nebenan war. Auch Anwalt Dr. Baumann, der mit beiden Frauen liiert war, gerät ins Visier. Als Moser erkennt, dass das Opfer verwechselt wurde, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie"Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Daniela Gaets (Dr. Sonja Koller) Senta Berger (Karla Wilke) Mathias Kahler-Polagnoli (Sascha Wilke) Arthur Denberg (Dr. Baumann) Buch: Peter Hajek Peter Moser Regie: Hermann Zschoche Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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