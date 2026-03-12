Kommissar Rex (2/12): Stadt in AngstJetzt kostenlos streamen
Vor den Augen ihres Bruders bricht eine junge Frau vergiftet beim Eislaufen zusammen. Auch ein Mann, der scheinbar bei einem Straßenbahn-Unfall ums Leben kam, starb in Wirklichkeit durch Gift. Moser und sein Team ermitteln fieberhaft: Präparierte Getränkedosen wurden in der ganzen Stadt deponiert. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Besetzung: Tobias Moretti (Richie Moser) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Rudolf Wessely (Theo Kern) Paul Matic (Martin Lobner) Regie: Oliver Hirschbiegel Buch: Peter Hajek, Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
