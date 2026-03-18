Kommissar Rex (10/12): Ein Engel auf vier PfotenJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 3
Folge 22: Kommissar Rex (10/12): Ein Engel auf vier Pfoten
95 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Während Weihnachten im Büro von Kommissar Moser beginnt, fallen auf einem Eishockeyplatz Schüsse und ein Junge wird entführt. Die Spur führt ins Reptilienhaus, wo Rex von einer Giftschlange gebissen wird. In der Nacht vor Weihnachten liefert eine kleine Zeugin den entscheidenden Hinweis. Besetzung: Tobias Moretti (Richie Moser) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Detlef Bothe (Edi Nemec) Alexander Strobele (Heinz Brunnser) Michael Lesch (professor Richter) Regie: Hans Werner Buch: Peter Hajek Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex Staffel 3
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12GEWALT