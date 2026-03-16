Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex Staffel 3

Kult-Serie "Kommissar Rex" (7/12): Unter Hypnose

ORF2Staffel 1Folge 7vom 16.03.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (7/12): Unter Hypnose

Kult-Serie "Kommissar Rex" (7/12): Unter HypnoseJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex Staffel 3

Folge 7: Kult-Serie "Kommissar Rex" (7/12): Unter Hypnose

46 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12

Karin Friedel erwacht neben ihrem toten Freund, in dessen Brust ein Küchenmesser steckt. An die Nacht kann sie sich nicht erinnern. Während die Mutter des Toten erstaunlich gelassen reagiert, bestätigt eine Psychiaterin den Verdacht von Richard Moser: Karin wurde in der Mordnacht hypnotisiert. Die Spur führt in ein esoterisches Zentrum. Besetzung: Tobias Moretti (Richie Moser) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Hans-Michael Rehberg (Dr. Alexej Weiss) Gisela Uhlen (Gerda Baumann) Oana Solomonescu (Karin Friedel) Regie: Wolfgang Dickmann Buch: Peter Hajek Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex Staffel 3
ORF2
Kommissar Rex Staffel 3

Kommissar Rex Staffel 3

Alle 1 Staffeln und Folgen