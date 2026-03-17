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Kommissar Rex Staffel 3

Kult-Serie "Kommissar Rex" (8/12): Jagd nach einer Toten

ORF2Staffel 1Folge 8vom 17.03.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (8/12): Jagd nach einer Toten

Kult-Serie "Kommissar Rex" (8/12): Jagd nach einer TotenJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex Staffel 3

Folge 8: Kult-Serie "Kommissar Rex" (8/12): Jagd nach einer Toten

46 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12

Die junge Karin Sandner stirbt überraschend im Krankenhaus. Am nächsten Morgen wird ein Pförtner ermordet und die Tote ist aus der Leichenkammer verschwunden. Ihr arbeitsloser Mann blockt die Polizei ab. Rex steht vor einem kniffligen Fall. Besetzung: Tobias Moretti (Richie Moser) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Wolfgang Krewe Andreas Patton (Wolfgang Brendel) Atto Suttarp (Egon Kunert) Regie: Wolfgang Dickmann Buch: Peter Hajek Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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