Kult-Serie "Kommissar Rex" (3/20) : Ein mörderischer PlanJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 4
Folge 24: Kult-Serie "Kommissar Rex" (3/20) : Ein mörderischer Plan
Der Mitarbeiter einer Geldtransport-Firma stürzt aus dem Fenster seiner Wohnung. Eva Münch, die Frau des Toten, wurde kurz zuvor von ihrem Ex-Mann Josef Nowak, einem entlassenen Häftling bedroht. Doch Kommissar Moser ist von Nowaks Unschuld überzeugt. Ein lebensgefährlicher Einsatz beginnt, als Rex und Moser im beruflichen Umfeld des Toten recherchieren. Besetzung: Tobias Moretti (Richie Moser) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Johannes Krisch (Josef Nowak) Eva Herzig (Eva Münch) Toni Slama (Somit) Christian Berkel (Schell) Regie: Peter Carpentier Drehbuch: Bernhard Schärfl Bildquelle: Ali Schafler/Beta-Film/ORF
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