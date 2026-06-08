Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/20): Die VerschwörungJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 4
Folge 27: Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/20): Die Verschwörung
47 Min.Folge vom 08.06.2026
Drei befreundete Industrielle beschließen, ihren Erpresser zu ermorden. Durch die polizeilichen Ermittlungen verunsichert, will einer der Täter aus dem Komplott aussteigen. Kommissar Brandtner kann mit Hilfe von Rex einen weiteren Mord verhindern. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Miguel Herz-Kestranek (Stanok) Erwin Steinhauer (Ahrens) Johannes Silberschneider (Kurz) Susanne Michel (Frau Sommer) Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex Staffel 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 4: ORF 2