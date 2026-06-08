Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex Staffel 4

Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/20): Die Verschwörung

ORF2Staffel 4Folge 27vom 08.06.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/20): Die Verschwörung

Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/20): Die VerschwörungJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex Staffel 4

Folge 27: Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/20): Die Verschwörung

47 Min.Folge vom 08.06.2026

Drei befreundete Industrielle beschließen, ihren Erpresser zu ermorden. Durch die polizeilichen Ermittlungen verunsichert, will einer der Täter aus dem Komplott aussteigen. Kommissar Brandtner kann mit Hilfe von Rex einen weiteren Mord verhindern. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Miguel Herz-Kestranek (Stanok) Erwin Steinhauer (Ahrens) Johannes Silberschneider (Kurz) Susanne Michel (Frau Sommer) Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex Staffel 4
ORF2
Kommissar Rex Staffel 4

Kommissar Rex Staffel 4

Alle 1 Staffeln und Folgen