Kult-Serie "Kommissar Rex" (10/20): Tödliche LeidenschaftJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 4
Folge 28: Kult-Serie "Kommissar Rex" (10/20): Tödliche Leidenschaft
47 Min.Folge vom 09.06.2026
Ein Mord am Containerplatz gibt Kommissar Brandtner viele Rätsel auf. Alle Hauptverdächtigen haben ein Alibi. Erst im Laufe der Ermittlungen geben neue Einzelheiten den Hinweis auf den Täter. Kommissar Brandtner und Rex geraten in Zeitnot, denn alles deutet auf einen weiteren Mord hin. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Georg Staudacher (Helmut Kraus) Regie: Bodo Fürneisen Buch: Peter Hajek und Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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Kommissar Rex Staffel 4
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Copyrights:© Season 4: ORF 2