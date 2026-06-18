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Kommissar Rex Staffel 4

Kult-Serie "Kommissar Rex" (14/20): Furchtbare Wahrheit

ORF2Staffel 4Folge 35vom 18.06.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (14/20): Furchtbare Wahrheit

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Kommissar Rex Staffel 4

Folge 35: Kult-Serie "Kommissar Rex" (14/20): Furchtbare Wahrheit

47 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Beim Überfall auf ein Juweliergeschäft wird die Mutter des kleinen Maximilian schwer verletzt. Der Vater des Jungen, der von seiner Frau getrennt lebt, kümmert sich rührend um ihn. Der Verdacht fällt auf den Juwelier. Als jedoch ein weiterer Anschlag auf die Mutter verübt wird, ist Kommissar Brandtner und seinem Team schnell klar, wer die Tat begangen haben könnte. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Ursula Mihelic (Eva Kordes) Michael Schönborn (Herr Kordes) Laurence Rupp (Maximilian) Sabine Samstag (Frau Neff) Erich Schleyer (Herr Holt) Leon Askin (älterer Herr) Regie: Peter Carpentier Buch: Bernhard Schärfl, Peter Hajek, Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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