Kult-Serie "Kommissar Rex" (16/17): Der VerliererJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 4
Folge 37: Kult-Serie "Kommissar Rex" (16/17): Der Verlierer
Der junge Anton Paretz überfällt eine Wiener Bankfiliale und erschießt auf der Flucht einen Passanten. Ohne selbst eingreifen zu können, werden Brandtner, Böck und Rex zu Zeugen der Tat. Zwar führen ihre Ermittlungen bald auf die Spur des Täters, doch sehen sich die Kommissare mehr und mehr einem verzweigten Netz krimineller Delikte gegenüber. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Roman Knižka (Anton) Annett Renneberg (Alina) Uwe Bohm (Sonner) Martin Brambach (Gruber) Regie: Michi Riebl Buch: Rigobert Mayer (Mitarbeit: Peter Hajek und Peter Moser) Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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