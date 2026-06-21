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Kommissar Rex Staffel 4

Kult-Serie "Kommissar Rex" (16/17): Der Verlierer

ORF2Staffel 4Folge 37vom 21.06.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (16/17): Der Verlierer

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Kommissar Rex Staffel 4

Folge 37: Kult-Serie "Kommissar Rex" (16/17): Der Verlierer

46 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12

Der junge Anton Paretz überfällt eine Wiener Bankfiliale und erschießt auf der Flucht einen Passanten. Ohne selbst eingreifen zu können, werden Brandtner, Böck und Rex zu Zeugen der Tat. Zwar führen ihre Ermittlungen bald auf die Spur des Täters, doch sehen sich die Kommissare mehr und mehr einem verzweigten Netz krimineller Delikte gegenüber. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Roman Knižka (Anton) Annett Renneberg (Alina) Uwe Bohm (Sonner) Martin Brambach (Gruber) Regie: Michi Riebl Buch: Rigobert Mayer (Mitarbeit: Peter Hajek und Peter Moser) Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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