Kult-Serie "Kommissar Rex" (1/15): Rex rächt sichJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 5
Folge 17: Kult-Serie "Kommissar Rex" (1/15): Rex rächt sich
47 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Eine ungewöhnliche Zeitungsmeldung erregt die Aufmerksamkeit von Kommissar Brandtner so sehr, dass er zu recherchieren beginnt. Ein Jugendlicher ist angeblich in einem Park von einem Hund totgebissen worden. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gerhard Zemann (Dr. Graf) Jürgen Schornagl (Karl Wagner) Else Ludwig (Dr. Molden) Erwin Leder (Museumsführer) Tina Nitsche (Anja Hirsch) Adrian Zwicker (Fritz Kaiser) Buch: Peter Hajek und Peter Moser Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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Kommissar Rex Staffel 5
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Altersfreigabe:
12ANGST
Copyrights:© Season 1: ORF 2