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Kommissar Rex Staffel 5

Kult-Serie "Kommissar Rex" (13/15): Eiskalt

ORF2Staffel 1Folge 28vom 07.07.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (13/15): Eiskalt

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Kommissar Rex Staffel 5

Folge 28: Kult-Serie "Kommissar Rex" (13/15): Eiskalt

47 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12

Beim Training stürzt ein Spieler einer Eishockeymannschaft und stirbt. Was wie ein Kreislaufversagen aussieht, entpuppt sich als raffinierter Mord. Brandtner, Rex, Böck und Kunz finden rasch heraus, dass eine Reihe von Konflikten in der Mannschaft mit der attraktiven Lisa Altmann, der Frau des Vereinspräsidenten und Managerin des Teams, zu tun haben. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Graf) Johannes Terne (Johannes Altmann) Birge Schade (Lisa Almann) Wolfram Berger (Georg Kartnig) Marc Richter (Harald Seiz) Robert Viktor Minich (Peter Klein) Buch: Bernhard Schärfl, Peter Hajek, Peter Moser Regie: Michi Riebl Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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