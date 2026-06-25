Kult-Serie "Kommissar Rex" (3/15): GiftgasJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 5
Folge 3: Kult-Serie "Kommissar Rex" (3/15): Giftgas
46 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Auf dem Verschubbahnhof wird ein Obdachloser gefunden, der unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen ist. Die einzige Möglichkeit zur Ermittlung ist für Brandtner und Rex, sich undercover unter die Obdachlosen zu mischen. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Graf) Thomas Thieme (Gerhard Frank) Hans Uwe Bauer (Kurt Weis) Andrea Eckert (Franziska König) Buch: Peter Hajek, Peter Moser Regie: Bodo Fürneisen Bildquelle: ORF/MUNGO-Film/Ali Schafler
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex Staffel 5
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12ANGST
Copyrights:© Season 1: ORF 2