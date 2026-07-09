Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex Staffel 5

Kult-Serie "Kommissar Rex" (15/15): Tödliches Tarot

ORF2Staffel 5Folge 15vom 09.07.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (15/15): Tödliches Tarot

Kult-Serie "Kommissar Rex" (15/15): Tödliches TarotJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex Staffel 5

Folge 15: Kult-Serie "Kommissar Rex" (15/15): Tödliches Tarot

46 Min.Folge vom 09.07.2026

Eine junge Frau wird vom Dach eines Hochhauses gestoßen, neben ihrer Leiche liegt eine Tarot-Karte. Die Ermittlungen führen ein Team in die Welt von Wahrsagern und Hellsehern, wo dunkle Geheimnisse verborgen liegen. Als weitere Menschen ermordet werden, tauchen erneut Tarot-Karten auf, die jeweils Hinweise auf die Todesart der Opfer geben. Das Team versucht, das rätselhafte Muster zu entschlüsseln und den Täter zu stoppen, bevor es weitere Opfer gibt. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Graf) u.a. Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex Staffel 5
ORF2
Kommissar Rex Staffel 5

Kommissar Rex Staffel 5

Alle 1 Staffeln und Folgen