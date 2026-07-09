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Kommissar Rex Staffel 5
Folge 15: Kult-Serie "Kommissar Rex" (15/15): Tödliches Tarot
46 Min.Folge vom 09.07.2026
Eine junge Frau wird vom Dach eines Hochhauses gestoßen, neben ihrer Leiche liegt eine Tarot-Karte. Die Ermittlungen führen ein Team in die Welt von Wahrsagern und Hellsehern, wo dunkle Geheimnisse verborgen liegen. Als weitere Menschen ermordet werden, tauchen erneut Tarot-Karten auf, die jeweils Hinweise auf die Todesart der Opfer geben. Das Team versucht, das rätselhafte Muster zu entschlüsseln und den Täter zu stoppen, bevor es weitere Opfer gibt. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Graf) u.a. Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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Kommissar Rex Staffel 5
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Copyrights:© Season 5: ORF 2