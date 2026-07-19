Kult-Serie "Kommissar Rex" (4/15): Jagd nach dem ewigen LebenJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 6
Folge 4: Kult-Serie "Kommissar Rex" (4/15): Jagd nach dem ewigen Leben
Ein wiederentdeckter Nachlass und das Geheimnis ewiger Jugend lösen eine gefährliche Jagd nach einem verschollenen Rezept aus. Als zwei Menschen sterben, kommen Brandtner und Rex der Wahrheit immer näher und geraten dabei selbst in Lebensgefahr. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Konstanze Breitebner (Dr. Alexandra Jungwirth) Christoph Dostal (Felix Nordegg) Nils Nelleßen (Michael Stoll) Kurt Weinzierl (Friedrich Lutz) Dennis Grabosch (Sascha Lechner) Gerhard Tötschinger (Otto Nordegg) Regie: Bodo Fürneisen Buch: Peter Hajek, Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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