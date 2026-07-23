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Kommissar Rex Staffel 6

Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/15): Das Millionenpferd

ORF2Staffel 6Folge 5vom 23.07.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/15): Das Millionenpferd

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Kommissar Rex Staffel 6

Folge 5: Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/15): Das Millionenpferd

47 Min.Folge vom 23.07.2026

Der Tod eines wertvollen Springpferds zieht eine Kette tödlicher Ereignisse nach sich. Brandtner und Rex stoßen auf einen raffinierten Versicherungsbetrug und kommen skrupellosen Machenschaften in einem Gestüt auf die Spur. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Lisa Kreuzer (Hermine Latzki) Anna Luise Kish (Theresa Latzki) Henry Meyer (Arthur Stein) Gunnar Kolb (Gerhard Setin) Richard Sammel (Johann Sedlacek) Alexandra Sommerfeld (Anna Sedlacek) Stefan Puntigam (Josef Swoboda) Regie: Bodo Fürneisen Buch: Peter Zingler Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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