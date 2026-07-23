Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/15): Das MillionenpferdJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 6
Folge 5: Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/15): Das Millionenpferd
Der Tod eines wertvollen Springpferds zieht eine Kette tödlicher Ereignisse nach sich. Brandtner und Rex stoßen auf einen raffinierten Versicherungsbetrug und kommen skrupellosen Machenschaften in einem Gestüt auf die Spur. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Lisa Kreuzer (Hermine Latzki) Anna Luise Kish (Theresa Latzki) Henry Meyer (Arthur Stein) Gunnar Kolb (Gerhard Setin) Richard Sammel (Johann Sedlacek) Alexandra Sommerfeld (Anna Sedlacek) Stefan Puntigam (Josef Swoboda) Regie: Bodo Fürneisen Buch: Peter Zingler Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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