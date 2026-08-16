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Kommissar Rex Staffel 7

Kommissar Rex: Senkrecht in den Tod

ORF2Staffel 1Folge 17vom 16.08.2026
Kommissar Rex: Senkrecht in den Tod

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Kommissar Rex Staffel 7

Folge 17: Kommissar Rex: Senkrecht in den Tod

46 Min.Folge vom 16.08.2026

Ein streunender Hund wird zum entscheidenden Zeugen eines Mordes: Eine junge Frau nimmt ihn nach einer nächtlichen Suche nach ihrem Freund mit nach Hause, kurz darauf wird sie getötet. Der Hund verletzt den Täter und wird von Rex nahe dem Tatort gefunden. Rex beschützt ihn fortan auffällig. Als Marc und Niki hinter den Grund für seine Fürsorge kommen, führt die Spur zur Lösung des Falls. Bildquelle: ORF/ORF/Ali Schafler

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