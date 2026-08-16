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Kommissar Rex Staffel 7

Kult-Serie "Kommissar Rex" (3/15): Senkrecht in den Tod

ORF2Staffel 1Folge 18vom 16.08.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (3/15): Senkrecht in den Tod

Kult-Serie "Kommissar Rex" (3/15): Senkrecht in den TodJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex Staffel 7

Folge 18: Kult-Serie "Kommissar Rex" (3/15): Senkrecht in den Tod

47 Min.Folge vom 16.08.2026

Befreundete Freeclimber treffen sich nachts, um am Wiener Rathaus einen Wettstreit auszutragen. Dabei stürzt einer der Freeclimber aus schwindelerregender Höhe zu Tode. In Panik lassen die Freunde die Leiche verschwinden. Marc, Niki und Rex gelingt es, eine Spur zu finden, die zu einer Kletterschule führt, welche ihren Kletterpark an einem Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg eingerichtet hat. Besetzung: Alexander Pschill (Marc Hoffmann) Elke Winkens (Niki Herzog) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Jens-Peter Nünemann (Ralf) Nikolaus Benda (Piet) Markus Gertken (Reinhard) Clelia Sarto (Kathrin) Jochen Schneider (Hans) Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Carl Christian Demke

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