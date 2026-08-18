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Kommissar Rex Staffel 7

Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/15): Wenn Kinder sterben wollen

ORF2Staffel 1Folge 19vom 18.08.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/15): Wenn Kinder sterben wollen

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Kommissar Rex Staffel 7

Folge 19: Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/15): Wenn Kinder sterben wollen

46 Min.Folge vom 18.08.2026

Marc, Niki und Rex ermitteln in zwei Fällen, die zunehmend miteinander verbunden scheinen. Ein junges Mädchen wird tot in einem Park gefunden – offenbar hat es sich das Leben genommen. Wenige Meter entfernt entdeckt Rex die Leiche einer Psychologin, die mit suizidgefährdeten Jugendlichen gearbeitet hat. Die Ermittler stoßen auf eine Internet-Szene, in der sich Jugendliche gegenseitig zum Suizid ermutigen. Eine junge Kontaktperson schweigt – denn sie plant mit Gleichgesinnten selbst den Freitod. Besetzung: Alexander Pschill (Marc Hoffmann) Elke Winkens (Niki Herzog) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Raphael von Bargen (Dieter Fähnrich) Philippa Galli (Jana Bergmann) Helmut Berger (Werner Bergmann) Katrin Ackerl (Vera Bergmann) Wolfgang Michael (Detlef Wiegand) Michou Friesz (Anna Hensch) u.a. Buch: Ralf Kinder Regie: Andreas Prochaska Bildquelle: ORF/Ali Schafler

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