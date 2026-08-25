Kult-Serie "Kommissar Rex" (11/15): Verliebt in einen MörderJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 7
Folge 25: Kult-Serie "Kommissar Rex" (11/15): Verliebt in einen Mörder
Einem wegen Raubmord Inhaftierten fällt ein Trick ein, mit dem er das derzeit präziseste Mittel der Kriminaltechnik, die DNA-Analyse, für seine Zwecke missbrauchen kann. Er überredet eine Freundin, einen Raubmord nach dem Muster seiner Tat zu begehen und DNA-Spuren von ihm am Tatort zu hinterlassen. Das soll beweisen, dass er als Gefängnisinsasse die Tat nicht begangen haben, und daher auch bei dem Raubmord, wegen dem er einsitzt, nicht der Täter gewesen sein kann. Bei der Durchführung des raffinierten Plans haben er und seine Komplizin nicht mit Marc und Niki gerechnet. Kunz tut das seine und ermittelt mit Rex undercover als Straßenkünstler. Bevor der Fall gelöst werden kann, passiert ein weiterer Mord. Besetzung: Alexander Pschill (Marc Hoffmann) Elke Winkens (Niki Herzog) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Bettina Redlich (Elli Lischka) Alexander Strobele (Erwin Schuster) August Schmölzer (Albert Wanek) Dietrich Siegl (Dr. Wagner) Irene Budischowsky (Helene Schulz) Karl Künstler (Kartenspieler) Buch: Peter Hajek, Peter Moser Regie: Hajo Gies Bildquelle: ORF/ORF/Ali Schafler
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