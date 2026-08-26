Kult-Serie "Kommissar Rex" (12/15): Berühmt um jeden PreisJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 7
Folge 26: Kult-Serie "Kommissar Rex" (12/15): Berühmt um jeden Preis
Rex, Marc und Niki ermitteln in einer Szene, die die deutsche Klatschpresse seit Jahren beschäftigt: Der Welt der "Luder". Junge, prominente Frauen werden brutal ermordet, jedes Mal mit einer Champagnerflasche als Tatwaffe. Zunächst geraten Mitglieder der Szene unter Verdacht. Doch bald führen die Ermittlungen zu den Autogrammjägern. Bei einem Großevent stoßen die Ermittler auf eine Spur und können einen weiteren Mord verhindern. Besetzung: Alexander Pschill (Marc Hoffmann) Elke Winkens (Niki Herzog) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Marisa Growaldt & Lechner (Carmen) Marianne Mendt (Frau Ecker) Saskia Valencia (Vanessa) Sabrina White (Anita Scholz) Jessica Stockmann (Melanie Berger) Thaddäus Podgorski (Dorfner) Volker Piesczek (TV-Reporter) Dieter Chmelar (Veranstalter) Buch: Bernhard Schärfl Regie: Hajo Gies Bildquelle: ORF/ORF/Ali Schafler
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